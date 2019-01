Tipps & Termine Kabarett, Museum und Theater – das ist in Stormarn los

Der Kabarettist René Sydow tritt am Sonntag (20.1.) um 18 Uhr im Oldesloer KuB auf.

Kabarett in Bad Oldesloe, Ausflug ins Bismarck-Museum und ein Märchentheater in Ahrensburg. Das können Sie in diesen Tagen unternehmen.