Tipps & Termine Kino, Licht und Schatten – das ist in Stormarn los

Am kommenden Dienstag (15.1.) wird „Florence Foster Jenkins“ mit Meryl Streep und Hugh Grant in den Hauptrollen im Oldesloer KuB gegeben.

Kino in Bad Oldesloe, Vortrag über Licht für den Garten in Westerau und ein Kurs um richtig Abschied zu nehmen in Ahrensburg.