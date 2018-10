Millionen-Projekte Reinbek plant mehr Investitionen in die Feuerwehr

Dass die Feuerwache in der Klosterbergenstraße nicht mehr zeitgemäß ist, zeigt sich etwa in der Fahrzeughalle: Hier sind die Abstände zwischen den Autos zu knapp

Sieben Millionen Euro soll der Neubau am Mühlenredder kosten. Aber auch in die Wachen in Ohe und Schönningstedt wird investiert.