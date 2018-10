Bad Oldesloe Stormarn will mit neuer App Leben retten

Bei einem eingehenden Notruf alarmiert die zuständige Leitstelle – parallel zu den Notfalleinsatzkräften – via App auch den nächsten lokalen Ersthelfer, der bis zu sechs Minuten schneller am Einsatzort ist.

Regionalleitstelle in Bad Oldesloe testet das System bereits. Ersthelfer in der Nähe werden per Smartphone zum Einsatzort gerufen.