Ahrensburg Digitalisierung: So verändert sich unsere Welt

Prof. Dr. med. Helgo Magnussen an seinem Laptop im Wohnhaus in Großhansdorf. Der digitale Wandel interessiert ihn privat und beruflich

Vortragsreihe in Ahrensburg beginnt am Donnerstag. Experten schildern an sechs konkreten Beispielen den bevorstehenden Wandel.