Das Jugendarbeitsteam der Stadt Glinde ist in vielen Bereichen aktiv, auch beim Spielmobil. Jetzt m,uss die Politik über zusätzliche Stunden für zwei Teilzeitstellen entscheiden

Familien, Kinder und Jugendliche rücken in dieser Woche in den Fokus von Ausschüssen in Großhansdorf, Ahrensburg und Glinde