Tipps und Termine Haben Sie schon etwas vor? Das ist los in der Region

Das Nachbarschaftsfest in der Rudolf-Kinau-Straße klingt mit Musik in der St. Johanniskirche aus

Nachbarschaftsfest in Ahrensburg, Spieletag in Bargteheide oder Repair-Café in Reinbek. Tipps und Termine zum Wochenende.