Kerstin Kühl und Martin Reitzig sind seit dem Jahr 2016 die stolzen Eigner des Herrenhauses in Altfresenburg, mit dem sie große Pläne haben Foto: Johanna Helbing / HA

67 von 350 geschützten Gebäuden im Kreis liegen in der Stadt an der Trave. Wir haben Menschen besucht, die in solchen Häusern leben.