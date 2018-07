Bariton Rafael Fingerlos kommt mit dem Liederzyklus „Dichterliebe“ von Robert Schumann am 30. Juli in das Reinbeker Schloss Foto: Theresa Wey / HA

Acht Konzerte in Stormarn. In Bad Oldesloe, Bargteheide, Ahrensburg und Reinbek sind noch Plätze frei. Am Sonnabend geht es los.