Bad Oldesloe So lernen Schulabgänger vernünftiges Benehmen

Bad Oldesloe. In Ausbildung und Beruf wird häufig auf einen stilsicheren Auftritt Wert gelegt, etwa bei Kleidung, Frisur, Körperhaltung, Mimik oder Sprache. Wie junge Schulabgänger hier einen guten Auftritt hinbekommen, verrät Personal Coach Iris Hoffmeyer bei einem Seminar im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Arbeitsagentur in Bad Oldesloe am 19. Juli.

In rund zwei Stunden behandelt sie die wichtigsten Benimmregeln, Kommunikation am Telefon oder Tischsitten. Thema wird auch der Umgang mit dem Smartphone sein. „Häufig fehlt jungen Menschen Erfahrung im korrekten Umgang mit Erwachsenen im Berufsleben“, sagt Hoffmeyer.

Business-Knigge für Schulabgänger, Do 19.7., 16.00, BiZ der Agentur für Arbeit Bad Oldesloe (Berliner Ring 10), kostenlos, Anmeldung erforderlich unter Tel. 04531/16 72 14, E-Mail: ufbadoldesloe.biz@arbeitsagentur.de

( HA )

