Die Tür, die zum eigenen Lebensabend passt

Trittau. „Hübsch sieht das aus. Viel besser als die weiße Tür vorher.“ Stolz schwingt mit in der Stimme von Inge Dirks. Die 79-Jährige betrachtet die neu gestaltete Tür zu einem Doppelzimmer, das seit zwei Jahren ihr Zuhause ist. Mit Ehemann Rolf (78) wohnt die gelernte Schneiderin in einem Pflegeheim im Trittauer Billetal. Einem Haus, das sich auf Bewohner mit Demenz spezialisiert hat. Rolf Dirks, ehemaliger Schlosser, freut sich auch über die jetzt in Holzoptik erscheinende Tür – und noch viel mehr über das zufriedene Gesicht seiner Frau.

Tobias Fuhrmann bei der Arbeit

Dass lediglich eine Folie auf der weißen Zimmertür klebt, ist erst bei näherem Hinschauen zu sehen. Innerhalb weniger Minuten hat Tobias Fuhrmann sie mit geübten Handgriffen angebracht. Er arbeitet für die Bad Oldesloer Agentur Meddewader, deren Geschäftsführer Volker Gundelach vor rund anderthalb Jahren auf die Idee kam, Türen in Senioren- und Pflegeheimen mit individuell gestalteten Folien zu personalisieren.

Mitarbeiterin Sarah Schaack erklärt, welcher Sinn dahinter steckt: „Die unterschiedliche Gestaltung unterstreicht, dass jeder Bewohner eine Vergangenheit hat. Hinter allen Türen verbergen sich einzigartige Biographien, die durch persönliche Motive wieder Leben eingehaucht bekommen.“ Aus eintönigen Fluren würden bunte, lebendige Gänge, die die Geschichten der Menschen erzählen.

Heimleiter machte bisher positive Erfahrungen

Inge und Rolf Dirks haben in Reinbek gewohnt. Ob die dunkelbraune Holztür ein Abbild ihrer einstigen Haustür ist, hat das Paar nicht verraten. Möglich wäre das. Sarah Schaack sagt: „Neben rund 30 Vorlagen, aus denen sich die Bewohner ihr Lieblingsmotiv aussuchen können, können wir auch ein Foto des originalen Eingangs des früheren Hauses auf Folie übertragen.“ Das helfe vor allem an Demenz erkrankten Menschen, sich im neuen Umfeld einzuleben und zu orientieren.

„Außerdem wirken die Flure wesentlich wohnlicher“, sagt Andreas Schulz. Der Heimleiter der Trittauer Senioreneinrichtung Haus Billetal wurde bei einer Fachmesse für Pflegewirtschaft auf die Türklebefolien aufmerksam. „So etwas habe ich in dieser Art vorher noch nie gesehen“, sagt er. Vor allem die Qualität der Folien habe ihn überzeugt. „Wir müssen strenge Brandschutz- und Sicherheitsvorgaben einhalten. Die zertifizierten Folien erfüllen diese Bedingungen.“

Bis zu sieben Jahre hält die Beklebung, die jederzeit rückstandslos entfernt werden kann. Ein Überzug aus Laminat mache die Folie außerdem problemlos abwaschbar. Auch mit den gängigen Desinfektionsmitteln. „Das hat dann auch unsere erst skeptische Hauswirtschaftsleitung überzeugt“, sagt Andreas Schulz.

Die Kosten: bis 300 Euro pro Tür

Um vorab zu testen, wie die beklebten Türen bei den Bewohnern und deren Angehörigen ankommen, entschied sich Andreas Schulz zunächst für das Umstyling der Toilettenraumtüren im Erdgeschoss des Gebäudes. Diese wirken durch die Selbstklebefolie jetzt wie rustikale Kajüteneingänge in maritimem Blau.

„Die Resonanz war durchweg positiv“, sagt der Heimleiter, der daraufhin die „vorher ziemlich langweilige“ Personalraum-Tür mit einem Hafenmotiv bekleben ließ. Der gesamte Eingangsbereich wirke durch die farbigen Türblätter gemütlicher und ansprechender, so die Meinung vieler Mitarbeiter, Besucher und Bewohner. Dennoch will Schulz nicht von heute auf morgen alle Türen seiner Einrichtung neu gestalten lassen. „In erster Linie ist das auch eine Frage des Preises“, sagt der Geschäftsführer. Der liegt je nach Größe der Fläche, Gestaltungs- und Montageaufwand zwischen 270 und 300 Euro pro Tür. Außerdem wolle er noch weitere Meinungen von Senioren und Angehörigen abwarten.

Farbig oder einheitlich weiße Türen

Wir müssen den Spagat schaffen zwischen den Menschen, die die farbenfrohen Motive gut finden und denen, die gerade den Krankenhaus-Charakter mit den einheitlich weißen Türen schätzen.“ Für sie seien diese Zeichen von Professionalität, Zuverlässigkeit und Sauberkeit. „Dabei schließt das eine das andere nicht aus“, sagt Andreas Schulz zum Abendblatt.

Er würde sich freuen, wie er sagt, wenn die Türfolien künftig auch in anderen Senioren- und Pflegehäusern Schule machten. Für die Bewohner sei das Heim ihr neues Zuhause. „Je einzigartiger und persönlicher sie ihr Umfeld gestalten können, desto eher fühlen sie sich darin auch wohl und gut aufgenommen.“

My Door ist eine Marke der Bad Oldesloer Projektagentur Meddewader. Ansprechpartnerin ist bei Bedarf Sarah Schaack telefonisch unter 04531/172 30 und per E-Mail unter mydoor@meddewader.de. Weitere Infos im Internet unter http://mydoor.meddewader.de

