Müllabfuhr fährt am Sonnabend wieder Sonderschichten

Reinfeld. Um die Verzögerungen nicht noch größer werden zu lassen, legt die Müllabfuhr am Sonnabend, 30. Juni, erneut Sonderschichten in Stormarn ein. Wie am vergangenen Wochenende liegt der Fokus bei den Leerungen auf dem Norden des Kreises.

Nach Angaben der Abfallwirtschaft Südholstein (AWSH) werden in zahlreichen Kommunen die Abfallbehälter geleert, die nach dem ursprünglichen Abfuhrkalender am Montag, 25. Juni, an der Reihe gewesen wären. In der Stadt Reinfeld und den Gemeinden Feldhorst, Heidekamp und Meddewade werden die Biotonnen geleert. Der Restmüll ist in Badendorf, Hamberge, Heilshoop, Mönkhagen, Rehhorst und Zarpen dran.

Weitere Orte könnten angefahren werden

Die Planungen sind laut AWSH noch nicht abgeschlossen. Möglicherweise könnten an diesem Sonnabend weitere Orte angefahren werden , heißt es. Der Entsorger bittet daher die Kunden, sich regelmäßig über die angepassten Terminen auf der Internetseite www.awsh.de oder die AWSH-App zu informieren. Auch, weil die aktuellsten Veränderungen demnach immer erst am Abend in den Tourenplan eingearbeitet würden.

Derzeit beträgt die Verspätung bei der Müllabfuhr durchschnittlich fünf bis sechs Werktage. Das beauftragte Subunternehmen Grabau Entsorgung GmbH kann wegen Fahrermangels nicht genügend Müllwagen auf die Straße schicken. Die AWSH hat deshalb externe Unterstützung organisiert.

( jjd )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.