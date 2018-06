Glinde: Sönke-Nissen-Schule bekommt neuen Rektor

Nach sieben Jahren verlässt Sascha Plaumann die Gemeinschaftsschule in Glinde und wechselt an Olkdesloer Schule am Masurenweg.

Glinde. Sascha Plaumann (46) gibt die Leitung der Sönke-Nissen-Gemeinschaftsschule in Glinde im Juli ab und wechselt in gleicher Funktion an die Grund- und Gemeinschaftsschule am Masurenweg in Bad Oldesloe. Die Lehranstalt in der Kreisstadt ist mit rund 770 Jungen und Mädchen mehr als doppelt so groß wie jene in Glinde.

Der Ahrensburger nannte familiäre Gründe für diesen Schritt. Er war sieben Jahre an der Schule. Am 1. August übernimmt Yvonne Pohle (44) kommissarisch die Leitung. Die Lehrerin für Mathematik, Deutsch und Technik gehört der Führungsebene bereits seit neun Jahren an. Die vakante Stelle soll laut Bildungsministerium in Kiel im Juli ausgeschrieben werden.

Attraktivität der Schule soll gesteigert werden

Eigentlich sollte die Sönke-Nissen-Schule nach den Sommerferien mit der Gemeinschaftsschule Wiesenfeld fusionieren , weil sie keine Oberstufe hat und weniger beliebt ist. Das hatte die Politik beschlossen. Ein Bürgerentscheid im vergangenen September durchkreuzte den Plan. Nun soll die Zusammenarbeit mit dem Gymnasium intensiviert und die Attraktivität durch Berufsorientierung mithilfe betrieblicher Kooperationen gesteigert werden.

Unterdessen hat ein Vertreter der Familie Nissen, die in Schweden lebt, die gleichnamige Schule jetzt besucht und eine Spende in Höhe von 2000 Euro an den Förderverein überreicht. Dieser unterstützt zum Beispiel finanzschwache Familien bei Klassenfahrten.

Sönke Nissen war ein deutscher Industrieller, der 1923 im Alter von 52 Jahren in Glinde gestorben ist. Er entwickelte auch das Gut Glinde. Dieses war zeitweise der größte Milchproduzent in der Region.

( suk )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.