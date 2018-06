Ahrensburg sperrt Straßen in der Innenstadt

Ahrensburg. Autofahrer müssen im Juli in der Ahrensburger Innenstadt mit erheblichen Verkehrsbehinderungen rechnen. Die Hauptverkehrsachse Bei der Doppeleiche/Woldenhorn wird neu asphaltiert. Deshalb muss der Abschnitt von der Reeshoop-Kreuzung (an der Star-Tankstelle) bis zur Bahntrasse von Montag, 9. Juli, bis Mittwoch, 25. Juli, für den Durchgangsverkehr gesperrt werden. Die ausgeschilderte Umleitung führt in den zweieinhalb Wochen über Bahntrasse und AOK-Kreuzung durchs Zentrum.

Die Vorarbeiten haben bereits begonnen. In punktuellen Baustellen reparieren Arbeiter am Straßenrand Bordsteine und Wasserabläufe.

Parallel lässt die Stadt auch die Sackgasse Am Postwald sanieren. „Die Erneuerung der Deckschicht ist notwendig, um einen weiteren Verfall der Straßen zu verhindern “, sagt Stefan Schnabel, zuständiger Rathausmitarbeiter im Fachdienst Straßenwesen. Die Gesamtkosten betragen rund 500.000 Euro. Das Land Schleswig-Holstein bezuschusst die Erneuerung der Strecke An der Doppeleiche/Woldenhorn mit circa 140.000 Euro.

Vom 9. Juli an fräsen Arbeiter die alte Asphaltschicht ab

Den Auftrag hat das Bauunternehmen Willi Meyer aus Uelzen bekommen. Von Montag, 9. Juli, an wird der erste Abschnitt der Straße Woldenhorn zwischen der Einmündung in die Bahntrasse und der Einmündung Am Postwald gesperrt. Die Bauarbeiter fräsen dann zunächst die alte Decke ab und sanieren anschließend die sogenannte Binder- und Tragschicht.

Von Montag, 16. Juli, an folgt in der nächsten Phase der Abschnitt von der Einmündung Am Postwald bis zur Reeshoop-Kreuzung. Dann ist auch die Kreuzung mit der Großen Straße blockiert, sodass eine weitere wichtige Verkehrsachse betroffen ist. Die Anwohnerstraße Am Postwald soll von Freitag bis Montag, 13. bis 16. Juli, in einem Zug erneuert werden.

„Es wird versucht, den Anwohnern jederzeit eine Zufahrtsmöglichkeit zu geben“, sagt Stefan Schnabel. Allerdings steht fest, dass eine komplette Sperrung der rund 600 Meter langen Strecke vom 21. bis 23. Juli nötig ist, weil dann die oberste Asphaltschicht aufgebracht wird. Auch Belästigungen durch Lärm und Staub ließen sich nicht immer vermeiden. Wenn es die Witterung zulässt, sollen alle Arbeiten am Dienstag, 24. Juli, beendet sein.

