Oldesloer Musikschule will mehr Förderung

Bad Oldesloe. Die Oldesloer Musikschule will künftig vermehrt auf festangestellte Mitarbeiter setzen. Das kündigte der Leiter Marian Henze bei der Vorstellung des neuen Herbstprogramms an. „Derzeit unterrichten bei uns vor allem Honorarkräfte und langfristig würde ich gerne mehr feste Stellen schaffen“, sagte Henze. Dadurch könne die Planungssicherheit verbessert werden. Honorardozenten sind durch das lose Beschäftigungsverhältnis nicht an die Musikschule gebunden. Dadurch gibt es eine hohe Fluktuation.

Für neue Stellen fehlt bislang das Geld . Die Stadt Bad Oldesloe überweist jährlich 30.000 Euro an die Musikschule. Im Verhältnis zum Gesamtetat von 600.000 Euro und den derzeit etwa 2000 Schülern ist das eine sehr geringe finanzielle Unterstützung. „Im Vergleich zu anderen Musikschulen im Land bekommen wir wenig Förderung“, kritisiert Henze, der vor zweieinhalb Monaten die Leitung übernommen hat. In Bayern kenne er Musikschulen, die fast ausschließlich mit festangestellten Dozenten arbeiten.

Ehemaliger Leiter: mehr Möglichkeiten in Pinneberg

Auch sein Vorgänger Alireza Zare hatte immer wieder versucht, mehr Geld einzuwerben. Er leitet mittlerweile die Musikschule in Pinneberg. Ein Grund für den Wechsel war, dass er dort Lehrer fest anstellen kann. In Bad Oldesloe gibt es nur fünf feste Stellen. Dem gegenüber stehen 60 Honorar-Dozenten. Eine Stelle ist demnächst nicht mehr besetzt: Der Fachbereichsleiter für Holzblasinstrumente, Martin Herrmann, wechselt in den Schuldienst.

Trotz der geringen Förderung stellt die Musikschule regelmäßig ein vielfältiges musikalisches Bildungsangebot auf die Beine: Musikalische Früherziehung, Holzblas-, Blechblas-, Schlag-, Zupf- oder Tasteninstrumente – die Auswahl an Unterrichtsmöglichkeiten ist groß. Neu im Programm: Ukulele und Bandcoaching durch den mit seiner Band „High Fighters“ international erfolgreiche Musiker Ingwer Boysen. Auch der Bereich „Ballett und Tanz“ soll erneut belebt werden, nachdem Dozentin Katharina Gutzeit wegen Unstimmigkeiten mit dem ehemaligen Musikschulleiter gegangen ist. Die Räume sollen neu gestaltet werden: „Ich möchte Eltern und Schülern ein besseres Unterrichtsambiente bieten“, so Henze. Er selbst wird als ausgebildeter Opernsänger künftig dienstags im Bürgerhaus Gesangsunterricht geben und damit den Vokalbereich stärken.

Finanzierung durch prvate Förderer begrenzt

Damit die Oldesloer Musikschule auch künftig die Versorgung an musikalischer Bildung in der Kreisstadt und im Umland in der hohen Qualität sicherstellen kann, wird Marian Henze mittelfristig auf die Lokalpolitik zugehen. Die die Finanzierung durch private Förderer ist begrenzt. Zwar unterstützen Sponsoren wie der Lions Club oder die Sparkassenstiftung immer wieder Projekte. Doch dadurch können ausschließlich zusätzliche Angebote geschaffen werden: „Wir brauchen eine verlässliche und höhere Finanzierung“, sagt Henze. Er wolle unbedingt vermeiden, am Ende Schüler mit höheren Beiträgen belasten zu müssen.

Das Herbstprogramm der Musikschule steht wie üblich auf den letzten Seiten des VHS-Heftes, das an die Haushalte im Einzugsgebiet verteilt wurde. Im Internet ist es auf

www.oldesloer-musikschule.de zu finden

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.