Foto: Melissa Jahn

Anne Sperber mit Aaron Otto (l.) und Juliane Kurze mit Leon (r.) haben, was sich viele in Stormarn erträumen: Einen Platz in der Ahrensburger Habammenpraxis. Hier mit den Hebammen Petra Falkenberg (2.v. l.), Claudia Kummer-Schicht (M.) und Sigrid Jungmann-Buchholz