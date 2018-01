Die Inszenierung des „nö theaters“ aus Köln von Arthur Schnitzlers „Reigen“ mit Josephine Gey und Janosch Roloff kommt in Bad Oldesloe zur Aufführung

Es gibt noch Karten: Theater "Reigen" in Bad Oldesloe, Kindertheater "Der Wunschpunsch" in Bargteheide und Olsen-Konzert in Ahrensburg.