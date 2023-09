Unbekannte haben große Mengen Zwiebeln an einem Feldweg in Ahrensburg abgeladen.

Ahrensburg. Unbekannte haben großen Mengen Lebensmittel an einem Feldweg in Ahrensburg illegal entsorgt. Nach Angaben der Polizei hatte ein Hinweisgeber am Mittwochmorgen, 20. September, gegen 5 Uhr, kiloweise Zwiebeln, Kartoffeln und Melonen an einem Verbindungsweg zwischen der Straße Brauner Hirsch und der Müllverbrennungsanlage Stapelfeld entdeckt und den Fund den Beamten gemeldet.

Diese fanden daraufhin an insgesamt neun Feldzufahrten illegal abgeladenes Obst und Gemüse, darunter 9000 Kilogramm Kartoffeln sowie teilweise ausgekippte Kartons mit Zwiebeln und Melonen. Die Knollen seien in 10-Kilo-Säcke mit dem Aufdruck eines spanischen Erzeugers verpackt. Der Ermittlungsdienst für Umwelt- und Verbraucherschutz beim Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Bad Oldesloe hat den Fall übernommen.

Ahrensburg: Polizei ermittelt nach illegaler Entsorgung von Lebensmitteln

Die Beamten bitten Zeugen um Hinweise an Telefon 04541/809-2011. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Lebensmittel mit einem größeren Fahrzeug an den Feldweg gebracht worden sein müssen. Der Fall werde als Ordnungswidrigkeit nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz eingestuft. Dem Verursacher droht ein Bußgeld im hohen dreistelligen oder vierstelligen Bereich.