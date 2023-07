Polizei Großhansdorf: Junge Katze neben Sperrmüll ausgesetzt

Großhansdorf. Die Transportbox mit Decke darin leicht verborgen zwischen einem alten Sofa und dem Gartenzaun, davor ein kleiner roter Plastiknapf mit Wasser: So wurde eine junge Katze am Kortenkamp in Großhansdorf zurückgelassen. Eine Anwohnerin hatte das Tier am Montag, 17. Juli, vor ihrem Grundstück bemerkt. Nun ermittelt die Polizei und sucht den Halter.

Die Katze war der Frau nach Angaben der Beamten von der Straße kommend entgegen gelaufen. Kurz darauf entdeckte die Großhansdorferin zwischen den Sperrmüll, den sie am Vorabend herausgestellt hatte, eine Transportbox, Futternäpfe und Futter.

Großhansdorf: Anwohnerin entdeckt ausgesetzte Katze neben Sperrmüll

Die Polizei sucht den den Halter dieser jungen Katze.

Foto: Polizeidirektion Ratzeburg

Die Polizei schätzt das Alter der Katze auf fünf bis sechs Monate. Den bisherigen Ermittlungen zufolge müsse das Tier in der Nacht von Sonntag, 16. Juli, auf Montag, 17. Juli, zwischen 21.30 Uhr und 4.30 Uhr an der Straße ausgesetzt worden sein. Die Beamten hoffen, mithilfe von Zeugen den Halter der Katze ausfindig machen zu können. Hinweise nimmt die Polizeistation Großhansdorf unter der Telefonnummer 04102/ 456 50 entgegen.