Kommunalwahl Stormarn Neue Bürgermeister in Braak, Lütjensee und Stapelfeld

Bargfeld-Stegen: Der langjährige Bürgermeister Andreas Gerckens (CDU, v. l.) übergibt das Amtsschild und den symbolischer Schlüssel für das Dorf an seinen Nachfolger Thomas Rickers (SPD). Daneben: Rickers Stellvertreter Arne Thurow (CDU) und Carsten Unger (FDP).

Auch in Bargfeld-Stegen gibt es einen Wechsel an der Gemeindespitze. In Steinburg bleibt Wolfgang Meyer im Amt. Die Personalien.