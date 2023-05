Polizei Stormarn: Einbruch in Ammersbek – Kriminelle knacken Tresor

Ammersbek. Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in Ammersbek am vergangenen Wochenende. Laut den Ermittlern waren die Täter in der Zeit zwischen Freitag, 12. Mai, 16.30 Uhr, und Sonnabend, 13. Mai, 10.20 Uhr, in das Einfamilienhaus am Parkring im Ortsteil Schäferdresch eingedrungen, als die Bewohner nicht zu Hause waren.

Die Unbekannten brachen die Haustür auf, um sich Zugang zu verschaffen und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Dabei gelang es ihnen laut Polizei auch, einen größeren Tresor aufzubrechen. Welche Beute die Einbrecher machten, werde derzeit noch ermittelt. Um die Täter zu fassen, ist die Kriminalpolizei in Ahrensburg auf Zeugen angewiesen. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Knacken des Tresors erheblichen Lärm verursacht hat, den Nachbarn bemerkt haben könnten. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04102/80 90 entgegen.