Bahnhof Bargteheide: Mann in Zug mit Messer bedroht und ausgeraubt

Bargteheide. Ein 30-Jähriger ist am Montag, 1. Mai, in der Regionalbahn von Hamburg nach Bad Oldesloe Opfer eines Raubes geworden. Nach Angaben der Polizei fuhr der Zug der Linie RB 81 gegen 5 Uhr gerade in den Bahnhof Bargteheide ein, als zwei Männer an den 30-Jährigen aus Bargfeld-Stegen herantraten, der am Ausstieg wartete. Die Unbekannten bedrohten den Stormarner mit einem Messer.

Daraus habe sich eine Rangelei entwickelt, die sich, als der Zug hielt, auf dem Bahnsteig fortgesetzt habe. Die Männer entwendeten dem 30-Jährigen laut Polizei währenddessen sein Portemonnaie mit einer geringen Menge Bargeld und diversen persönlichen Papieren darin aus der Hosentasche. Beide Täter sprangen danach wieder in den Zug und fuhren in Richtung Bad Oldesloe davon. Der 30-Jährige wurde während der Rangelei leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst versorgt.

30-Jähriger im Zug in Bargteheide mit Messer bedroht und ausgeraubt

Die Kriminalpolizei Ratzeburg hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und sucht mit Personenbeschreibungen nach den Tätern. Einer von ihnen wird beschrieben als etwa 25 Jahre alt,, 1,85 Meter groß, mit kurzen Haaren und südländischem Aussehen. Zum Tatzeitpunkt war er mit blauer Jenas, Steppjacke und schwarzer, nach hinten gedrehter Cap bekleidet und trug einen Rucksack.

Der andere Mann war der Beschreibung zufolge etwa 30 bis 35 Jahre alt, 1,70 Meter groß, mit lichtem Haar und ebenfalls südländischem Erscheinungsbild. Er trug einen dicken, grün-weißen Pullover. Zeugenhinweise nimmt die Kripo in Ratzeburg unter der Telefonnummer 04102/80 90 entgegen.