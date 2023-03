Polizei Stormarn: Kripo ermittelt nach Einbruch in Schule in Großhansdorf

Unbekannte dringen in Räume des Emil-von-Behring-Gymnasiums ein und durchwühlen diese nach Wertsachen. So gelangten sie in das Gebäude.

Großhansdorf. Unbekannte sind in der Nacht von Freitag, 17. März, auf Sonnabend, 18. März, in das Emil-von-Behring-Gymnasium (EVB) in Großhansdorf eingebrochen. Die Polizei ermittelt. Nach Angaben der Beamten verschafften sich die Kriminellen durch ein Fenster, welches sie gewaltsam öffneten, Zugang zu dem Schulgebäude an der Sieker Landstraße im Ortsteil Schmalenbeck.

Das Innere des Gymnasiums durchwühlten die Unbekannten nach Wertgegenständen. Ob sie etwas mitnahmen und wie groß der Schaden ist, dazu konnte die Polizei am Montag noch keine Angaben machen. Die Kripo in Ahrensburg sucht Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04102/80 90 entgegen.