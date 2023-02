16-Jähriger vermisst: Polizei sucht Austauschschüler aus Großhansdorf

Der 16-Jährige verließ das Haus, um zur Tanzschule zu gehen, kam aber nie an. Sein Handy wurde im Bereich Wohltorf und Aumühle geortet.

Polizei Ahrensburg Austauschschüler aus Amerika in Großhansdorf vermisst

Großhansdorf. Die Polizei bittet die Bürger um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten 16-Jährigen aus Großhansdorf. Calum K. ist amerikanischer Austauschschüler und lebt seit dem vergangenen Jahr bei einer Gastfamilie in der Waldgemeinde. Nach Angaben der Beamten hatte der 16-Jährige am Sonntag, 12. Februar, das Haus verlassen, um mit dem Fahrrad zur Tanzschule nach Ahrensburg zu fahren.

Dort kam der Jugendliche aber nie an. Sein Fahrrad wurde laut Polizei angeschlossen im Waldemar-Bonsels-Weg am U-Bahnhof Ahrensburg West gefunden. Eine Ortung ergab, dass das Smartphone von Calum K. zuletzt am Sonntag im Bereich der S-Bahnstationen Wohltorf und Aumühle eingeschaltet war. Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung, um den 16-Jährigen zu finden.

Die Polizei bittet um Mithilfe bei Suche nach vermisstem Austauschschüler

Calum K. ist zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß, schlank, hat kurze dunkle Haare und war bei seinem Verschwinden mit einer blauen Winterjacke mit Fellkragen bekleidet. Wer ihn gesehen hat oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/80 90 oder beim Polizeinotruf 110 zu melden.