Michael Sarach Ahrensburgs Ex-Bürgermeister will in den Kreistag

Michael Sarach steht im Neubaugebiet Erlenhof, eines der großen Projekte, die in seiner Amtszeit als Ahrensburger Bürgermeister umgesetzt wurden.

Michael Sarach tritt am 14. Mai für die SPD bei Kommunalwahl an. Warum es den ehemaligen Verwaltungschef in die Politik zieht.