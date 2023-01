WAS-Geschäftsführer Ulf Hahn (l.) und Bauleiter Peter Sprung auf der Baustelle für das landesübergreifende Gewerbegebiet Minervapark in Stapelfeld.

In Stapelfeld geht’s bei zwei Großprojekten voran. Gebaut wird auch an mehreren Schulen. Das ist in den Ämter Trittau und Siek geplant.