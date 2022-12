Stormarner Adventskalender: Alle Gewinnzahlen im Überblick

Bargteheide. Im Stormarner Adventskalender vom Lions Club Bargteheide sind Preise im Gesamtwert von mehr als 5000 Euro zu gewinnen. Hinter dem Türchen für Sonntag, 18. Dezember, verbergen sich zwei Gutscheine über 100 Euro von der Tanzschule am Schloss von Isabel Edvardsson in Ahrensburg (Beimoorkamp 1). Gezogen wurden die Nummern 355 und 1202. Die Gewinne können gegen Vorlage des Kalenders in der Tanzschule eingelöst werden.

Hinter dem Türchen für Sonnabend, 17. Dezember, verstecken sich vier Gutscheine über 50 Euro vom Ahrensburger Fachgeschäft Betten Bubert und Stoffideen (Hagener Allee 14). Gezogen wurden die Nummern 342, 774, 1099 und 1720. Die Gewinne können gegen Vorlage des Kalenders im Laden eingelöst werden

Hinter dem Türchen für Freitag, 16. Dezember, verstecken sich fünf Gutscheine über 50 Euro vom Ahrensburger Elektrogeräte-Fachmarkt Buddenhagen (Hamburger Straße 57). Gezogen wurden die Nummern 596, 979, 1777, 1902 und 2027. Die Gewinne können gegen Vorlage des Kalenders im Laden eingelöst werden.

Hinter dem Türchen für Donnerstag, 15. Dezember, verstecken sich zehn Gutscheine über 20 Euro von der Rathaus-Apotheke Bargteheide (Rathausstraße 11a). Gezogen wurden die Nummern 998, 1148, 1324, 1808, 1907, 1930, 1970, 2100, 2141 und 2259. Die Gewinne können gegen Vorlage des Kalenders in der Apotheke eingelöst werden.

Hinter dem Türchen für Mittwoch, 14. Dezember, verstecken sich zehn Gutscheine über 20 Euro vom Ahrensburger Fachgeschäft Dössel und Rademacher (Manhagener Allee 2). Gezogen wurden die Nummern 547, 732, 1138, 1332, 1351, 1505, 1643, 1801, 1836 und 2371. Die Gewinne können gegen Vorlage des Kalenders im Laden eingelöst werden.

Hinter dem Türchen für Dienstag, 13. Dezember, verstecken sich 20 Gutscheine über zehn Euro vom Kino im Kleinen Theater Bargteheide (Hamburger Straße 3). Gezogen wurden die Nummern 108, 111, 248, 377, 403, 983, 1231, 1414, 1460, 1520, 1598, 1628, 1682, 1728, 1758, 1863, 1864, 2070, 2202 und 2208. Die Gewinne können gegen Vorlage des Kalenders im Theater eingelöst werden.

Hinter dem Türchen für Montag, 12. Dezember, verstecken sich 20 Gutscheine über zehn Euro vom Bargteheider Stöberlädchen (Rathausstraße 16). Gezogen wurden die Nummern 150, 183, 196, 216, 254, 337, 360, 611, 692, 724, 832, 867, 1361, 1499, 1797, 1839, 1870, 2123, 2375 und 2396. Die Gewinne können gegen Vorlage des Kalenders im Geschäft eingelöst werden.

Hinter dem Türchen für Sonntag, 11. Dezember, verbergen sich 20 Gutscheine über zehn Euro vom Bargteheider Café Svensson (Rathausstraße 23). Gezogen wurden die Nummern 11, 140, 345, 597, 810, 921, 1020, 1033, 1048, 1052, 1132, 1212, 1273, 1288, 1368, 1402, 1526, 1646, 1785 und 1791. Die Gewinne können gegen Vorlage des Kalenders im Café eingelöst werden.

Hinter dem Türchen für Sonnabend, 10. Dezember, verstecken sich vier Gutscheine über 50 Euro von der Ahrensburger Galerie Bildschön (Hagener Allee 3a). Gezogen wurden die Nummern 500, 965, 1346 und 2043. Die Gewinne können gegen Vorlage des Kalenders im Geschäft eingelöst werden

Hinter dem Türchen für Freitag, 9. Dezember, verstecken sich vier Gutscheine über 50 Euro vom Optiker Scheel in Bargteheide (Rathausstraße 7). Gezogen wurden die Nummern 129, 571, 1519 und 2186. Die Gewinne können gegen Vorlage des Kalenders im Geschäft eingelöst werden

Hinter dem Türchen für Donnerstag, 8. Dezember, verstecken sich 20 Gutscheine über zehn Euro von der Ahrensburger Buchhandlung Stojan (Hagener Allee 3a). Gezogen wurden die Nummern 260, 598, 699, 755, 860, 914, 928, 988, 1045, 1121, 1194, 1225, 1736, 1818, 1945, 2023, 2096, 2224, 2239 und 2247. Die Gewinne können gegen Vorlage des Kalenders in der Buchhandlung eingelöst werden

Hinter dem Türchen für Mittwoch, 7. Dezember, verstecken sich zehn Gutscheine über 20 Euro von dem Fachgeschäft Badeperle in Ahrensburg (Rondeel 2, Eingang Rathausstraße). Gezogen wurden die Nummern 122, 282, 967, 1069, 1276, 1296, 1591, 1846, 1873 und 1915. Die Gewinne können gegen Vorlage des Kalenders im Laden eingelöst werden.

Hinter dem Türchen für Dienstag, 6. Dezember, verstecken sich acht Gutscheine über 25 Euro von Jentsch Gartenbau in Bargteheide (Hamburger Straße 33). Gezogen wurden die Nummern 24, 76, 420, 461, 584, 1527, 2265 und 2364. Die Gewinne können gegen Vorlage des Kalenders im Geschäft eingelöst werden.

Hinter dem Türchen für Montag, 5. Dezember, verbergen sich acht Gutscheine über 25 Euro von Radsport Runge in Bargteheide (Rathausstraße 6). Gezogen wurden die Nummern 741, 902, 1077, 1196, 1486, 1582, 1901 und 2220. Die Gutscheine können gegen Vorlage des Kalenders im Geschäft abgeholt werden.

Hinter dem Türchen für Sonntag, 4. Dezember, verstecken sich 20 Gutscheine über zehn Euro vom Kleinen Theater in Bargteheide (Hamburger Straße 3). Gezogen wurden die Nummern 223, 308, 467, 534, 572, 751, 854, 896, 949, 1018, 1147, 1249, 1305, 1355, 1719, 1829, 1867, 1895, 2089 und 2382. Die Gewinne können gegen Vorlage des Kalenders im Theater eingelöst werden.

Hinter dem Türchen für Sonnabend, 3. Dezember, verbergen sich zehn Gutscheine über 20 Euro von der Bargteheider Arkaden-Buchhandlung (Bahnhofstraße 5). Gezogen wurden die Nummern 281, 323, 561, 956, 1258, 1587, 1662, 1664, 1739 und 2040. Die Gewinne können gegen Vorlage des Kalenders im Laden eingelöst werden.

Hinter dem Türchen für Freitag, 2. Dezember, verbergen sich sechs Freilandenten vom Ahrensburger Geschäft Stapff (Rondeel 4). Gezogen wurden die Nummern 209, 231, 431, 1985, 2052 und 2369. Die Enten können gegen Vorlage des Kalenders mit der richtigen Zahl direkt im Laden abgeholt werden

Hinter dem Türchen für Donnerstag, 1. Dezember, verbergen sich 20 Gutscheine über zehn Euro vom Ahrensburger Geschäft Ollefant – rund ums Kind (Rathausplatz 37/38). Gezogen wurden die Nummern 139, 146, 189, 374, 382, 393, 575, 647, 657, 830, 1044, 1381, 1477, 1644, 1948, 2120, 2160, 2162, 2218 und 2357. Die Gewinne können gegen Vorlage des Kalenders im Laden eingelöst werden.

Seit 14 Jahren verkauft der Lions Club den Adventskalender

Das Titelbild – die mehr als 750 Jahre alte evangelische Kirche in Bargteheide an einem Wintertag im Schnee – hat die Künstlerin Brigitte Schwerin gemalt. Den Erlös aus der Aktion – im Vorjahr waren es mehr als 10.000 Euro – spenden die Lions stets an Kinder-, Jugend- und Schulprojekte sowie an die Tafeln.

Seit 14 Jahren verkauft der Club den Adventskalender. Sponsoren aus der Umgebung stellen die Gewinne zur Verfügung. In diesem Jahr gibt es unter anderem Gutscheine für Weihnachtsenten, Bücher, Sport- und Tanzkurse. Hauptpreise sind zwei Goldbarren im Wert von jeweils 250 Euro. Zusätzlich gibt es das Original-Kalenderbild zu gewinnen.