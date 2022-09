Das 1983 eröffnete Badlantic in Ahrensburg muss saniert werden.. 2017 beschlossen die Politiker, es durch einen kleineren und effizienteren Neubau zu ersetzen.

Neuer Zoff um Hallenbad in Ahrensburg droht. Verwaltung will nun doch Weiterbetrieb prüfen. CDU und Grüne halten an Abriss fest.