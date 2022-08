Polizei Stormarn: 61 Jahre alter Radfahrer nach Sturz in Lebensgefahr

Mann liegt bewusstlos auf Gehweg an der Hansdorfer Landstraße in der Nähe des Edeka-Supermarktes. Wer sah den Unfall?

Großhansdorf. Passanten haben auf dem auch für Radfahrer freigegebenen Gehweg an der Hansdorfer Landstraße in Großhansdorf einen bewusstlosen Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen gefunden. Der 61-Jährige, der im Bargteheider Umland wohnt, lag am Freitag, 5. August, um 18.25 Uhr auf dem Abschnitt zwischen der Einmündung Waldreiterweg und dem Edeka-Supermarkt. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei war der Radfahrer ohne Fremdeinwirkung gestürzt.

Ein sofort alarmierter Rettungshubschrauber flog den Mann in ein Krankenhaus. Die Polizei in Ahrensburg sucht nun Zeugen, die den Unfallhergang möglicherweise beobachtet haben. Wer am Freitagabend etwas gesehen hat, kann sich unter Telefon 04102/809-0 melden.