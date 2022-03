Unfall in Ahrensburg: Mercedes Vito übersieht Opel Astra

Ahrensburg. Abbiegeunfall in Ahrensburg: Kollegen der Polizeistation Ammersbek haben am Montagabend gegen 18.50 Uhr einen Unfall an der Kreuzung Am Alten Markt / Bei der Doppeleiche aufgenommen.

Unfall an einer Kreuzung in Ahrensburg: Mercedes-Fahrerin übersieht Opel Astra

Eine 60 Jahre alte Mercedes-Vito Fahrerin aus Großhansdorf war auf der Straße Bei der Doppeleiche vom Reeshoop kommend in Richtung Woldenhorn unterwegs. An der Kreuzung wollte sie dann nach links in die Straße Am Alten Markt abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Opel-Fahrer. Es kam zu einem Zusammenstoß.

Die Großhansdorferin wurde bei dem Abbiegeunfall leicht verletzt. Der Fahrer des Opel Astra, ein 39 Jahre alter Ahrensburger, erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Beide Unfallbeteiligten kamen in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden wird auf rund 28.000 Euro geschätzt.