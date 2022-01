VW California in Ahrensburg gestohlen - 46-Jährige festgenommen

Hundegebell hatte einen Mann mitten in der Nacht geweckt. Nicht ohne Grund - sein teurer Bulli wurde gerade vom Hof gefahren.

Ahrensburg. Mitten in der Nacht ist ein Mann aus Ahrensburg aus dem Schlaf gerissen worden, weil ein Hund draußen laut bellte. Zum Glück, denn nur so bekam er mit, was gerade auf seiner Hofeinfahrt passierte: Der unter dem Carport stehende VW California wurde von einer unbekannte Person vom Grundstück gefahren.

Polizei Ahrensburg: Unbekannte Person stiehlt nachts einen VW California

Der Mann nahm umgehend die Verfolgung mit seinem Zweitwagen auf. Es gelang ihm den Bulli anzuhalten. Die Frau am Steuer, eine 46 Jahre alte Frau aus Aukrug (Kreis Rendsburg-Eckernförde), wurde bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten und dann durch die Beamten vorläufig festgenommen.

Kurze Zeit später stellte sich heraus, dass die 46-Jährige unter Einfluss von Drogen hinter dem Steuer saß. Doch damit nicht genug: Sie hatte auch keine gültige Fahrerlaubnis. Es wurde eine Blutprobe angeordnet und entnommen. Die Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aus Mangel an Haftgründen nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Lübeck wieder entlassen. Der Diebstahl ereignete sich bereits in der vergangenen Woche in der Nacht von Mittwoch, 19. Januar, auf Donnerstag, 20. Januar, gegen 3.45 Uhr. Die Polizei informierte erst jetzt die Öffentlichkeit über den Vorfall.

Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen und sucht nun nach Zeugen. Unmittelbar vor dem Diebstahl des VW-Bullis ist dem Geschädigten ein VW Passat aufgefallen. Die Polizei fragt nun: Wer kann Angaben zur Tat und möglichen weiteren Beteiligten machen? Wem sind im Bereich der Straße Ludwigslustring in Ahrensburg ein Passat oder weitere verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise an die Polizei unter 04541/809-0.