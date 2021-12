Polizei Ahrensburg: Seniorin sucht nach Parkrempler Geschädigten

Ahrensburg. Sie habe Angst gehabt und sich deshalb vom Unfallort entfernt, erzählte eine 77-Jährige aus Ammersbek am vergangenen Sonnabend Beamten auf dem Polizeirevier in Ahrensburg. Dort war sie freiwillig hingekommen. Am Freitag hatte die Seniorin an der Bahnhofstraße auf dem Edeka-Parkplatz in der Schlossstadt Ahrensburg zwischen 12 und 12.30 Uhr mit ihrem Renault rückwärts ausgeparkt und dabei ein Auto gerammt, ohne es offenbar zu merken.

Polizei Ahrensburg: Seniorin rammt beim Ausparken ein Auto und flüchtet

Ein unbekannter schlanker und dunkel gekleideter Mann eilte herbei, öffnete die Beifahrertür und machte die Rentnerin auf das Malheur aufmerksam. Es war der Geschädigte. Die Frau fuhr trotzdem weiter. Die Polizei sucht nun Zeugen und den Geschädigten, da diese Unfallflucht bisher nicht angezeigt wurde. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ahrensburg unter der Telefonnummer: 04102/809-0 entgegen.