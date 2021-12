Polizei Ahrensburg: Lotherol-Tankstelle überfallen - Zeugen gesucht

Ahrensburg. In Ahrensburg hat am Sonntagmorgen, 12. Dezember, ein Mann eine Tankstelle an der Straße Reeshop überfallen. Erbeuten konnte er allerdings nichts, da sich der Tankstellenpächter ihm in den Weg stelle.

Mann überfällt Tankstelle in Ahrensburg - ohne Beute

Laut Polizei betrat der Täter die Lotherol-Tankstelle gegen 8.50 Uhr und bedrohte den 56 Jahre alten Pächter mit einem Reizstoffsprühgerät. Er forderte den Pächter auf, ihm das Geld aus der Kasse zu geben. Dieser reagierte prompt und drohte dem Täter mit einem Messer. Daraufhin flüchtete der Täter ohne Beute aus der Tankstelle.

Der Dieb wie folgt beschrieben: 20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, braune Kapuzenjacke, schwarze Hose, hellbraune Schuhe, schwarze Lederhandschuhe, helle Operationsmaske.

Die Polizei Ahrensburg sucht nun Zeugen: Wer hat die Tat beobachtet? Wer kann Angaben zum Täter machen? Hinweise an die Kripo Ahrensburg unter Telefon 04102/809-0.