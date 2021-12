Hier können Sie in Stormarn Öko-Weihnachtsbäume kaufen

Umweltfreundliche Weihnachtsbäume erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Wer so einen haben will, muss auf Siegel achten.

Bei Förster Sebastian Bohne in Tangstedt gibt es zertifizierte Öko-Tannenbäume zu kaufen.

Weihnachtsbaum Hier können Sie in Stormarn Öko-Tannenbäume kaufen

Ahrensburg/Reinbek. Für viele gehört er zum Weihnachtsfest wie das Amen in der Kirche: Der Weihnachtsbaum. Festlich geschmückt, erhellt er in leuchtenden Farben Millionen Wohnzimmer in deutschen Haushalten. Knapp 30 Millionen Weihnachtsbäume werden in Deutschland pro Jahr verkauft. Und auch jetzt gerade, zur Adventszeit, sind viele wieder auf der Suche nach dem perfekten Weihnachtsbaum.

Welche Kriterien der erfüllen muss, da ändert sich seit einigen Jahren einiges: Vielen ist mittlerweile wichtig, einen ökologischen Christbaum zu kaufen. Denn auf herkömmlichen Plantagen kommen oft Pestizide zum Einsatz. Das schadet nicht nur Böden, Grundwasser und Tiere, sondern kann auch die Gesundheit der Menschen belasten. Doch zum Glück gibt es Alternativen. Wer nicht komplett auf einen Baum verzichten möchte, kann auf zertifizierte Bäume aus ökologischer Waldwirtschaft und Weihnachtsbaumkulturen zurückgreifen.

Nachhaltiger Weihnachtsbaum - Wo kann ich ihn in Stormarn bekommen?

Die gute Nachricht: Die gibt es auch in der Nähe. Anderen widerum ist es wichtig, ihren Baum selbst zu schlagen – ein besonderes Erlebnis, das an die geleistete Arbeit erinnert. Wo das geht und wo ökologische Weihnachtsbäume zu finden sind? Das Abendblatt stellt eine Auswahl von Adressen in Stormarn und Umgebung vor.

Zertifizierte ökologische Weihnachtsbäume im Kreis Stormarn

Försterei Tangstedt

Wo: Försterweg 15, Tangstedt

Wann: Ab Mittwoch, 8., bis Sonntag, 19. Dezember, 11 bis 17 Uhr

Die Nordmanntannen im Revier von Förster Sebastian Bohne sind so frisch, dass sie noch samt Stamm und Wurzeln auf dem etwa 0,3 Hektar großen Stück Wald stehen. Erst in ein paar Tagen, kurz bevor der Verkauf beginnt, werden sie gefällt. „Frischer geht es kaum“, so der 38-jährige Tangstedter. Ökologisch und regional lautet das Motto der Försterei Tangstedt. Die Bäume sind FSC- und seit wenigen Wochen auch bio-zertifiziert.

Beim Anbau wird komplett auf Pestizide aller Art verzichtet. Bereits im dritten Jahr werden die ökologischen Bäume nun angeboten, im vergangenen Jahr haben Bohne und seine Frau etwa 95 Bäume verkauft, in diesem Jahr rechnet er mit mehr: „Die Nachfrage nach umweltfreundlicheren Bäumen steigt – teilweise kommen die Leute dafür aus Hamburg, Kaltenkirchen oder Norderstedt zu uns.“

Gut Wulksfelde

Wo: Wulksfelder Damm 15–17, Tangstedt

Wann: Ab Sonnabend, 11., bis Donnerstag, 23. Dezember, 9 bis 17 Uhr

Der Tannenbaumverkauf findet hinter dem Hofladen statt. Bei einem Pläuschchen können sich die Kunden in aller Ruhe Ihren Weihnachtsbaum aussuchen. Die Nordmanntannen kosten 29,50 Euro pro Meter, stammen aus ökologischer Försterei und sind ungespritzt.

Hof Gut Wulfsdorf Ahrensburg

Wo: Vor dem Hofladen Gut Wulfsdorf, Bornkampsweg 39, Ahrensburg

Wann: Montag bis Freitag: 9 bis 18.30 Uhr, Sonnabend: 8 bis 16 Uhr

Seit vielen Jahren bietet der Hof Gut Wulfsdorf ökologische Weihnachtsbäume an. Die Nordmanntannen, Blaufichten und Fichten haben das Bioland-Zertifikat. Die Nordmanntannen kosten 30 Euro, die Blaufichten und Fichten sind für knapp 20 Euro zu haben. Simon Lutz vom Gut Wulfsdorf freut sich, dass die Bäume so gut ankommen: „Die Nachfrage steigt, weil die Leute immer bewusster leben.“

Bauhaus Barsbüttel

Wo: Bauhaus, Rahlstedter Straße 2, Barsbüttel

Wann: Montag bis Sonnabend: 8 bis 20 Uhr

Auch der Baumarkt „Bauhaus“ in Barsbüttel hat umweltfreundliche Weihnachtsbäume im Angebot. Die Nordmanntannen sind Naturland-zertifiziert und zwischen 1,5 bis 2 Meter groß. Sie werden zu den normalen Öffnungszeites des Marktes verkauft und sind für 39,95 Euro pro Baum zu haben. Achtung: Wer einen ökologischen Baum kaufen will, sollte auf das Siegel achten. Es werden nämlich auch konventionell herangewachsene Bäume ohne Siegel unter dem Namen „Naturbaum“ angeboten.

Försterei Hamwarde

Wo: Försterei, Forstweg 32, Hamwarde

Wann: Sonnabend, 11., und Sonntag, 12. Dezember: 10 bis 16 Uhr, Mo, 13., bis Freitag, 17. Dezember: 14 bis 16 Uhr, Samstag, 18., und Sonntag 19. Dezember: 10 bis 16 Uhr, Montag, 20., bis Mittwoch, 22. Dezember, 14 bis 16 Uhr

Regionale und ökologisch erzeugte Weihnachtsbäume gibt es auch in der Försterei Hamwarde. Der Verkauf findet hinter der Försterei am Festplatz im Buchen-Altholz statt. Die Anfahrt kann vom Norden über die B 207 (404) über Brunsdorf/Schwarzenbek und vom Süden über die A 25 (B 5) Geesthacht/Oberstadt (Beschilderung folgen) erfolgen.

Angeboten werden etwa 900 Nordmann-Tannen, 20 Colorado-Tannen, etwa 300 Blau-Fichten, 20 Fichten und 20 Kiefern. Die Nordmann- und Colorado-Tannen kosten 20 Euro pro Meter, Fichten, Blau-Fichten und Kiefern 10 Euro pro Meter. 300 Nordmann-Tannen stammen aus FSC-(NTFP)-zertifzierten Kulturen der Schleswig-Holsteinschen Landesforsten, alle übrigen Bäume aus dem FSC-zertifzerten Forstbetrieb.

Weihnachtsbäume mit Erlebnisfaktor

Erdbeerhof Glantz

Wo: Hamburger Straße 2a, Delingsdorf

Wann: täglich von 10 bis 19 Uhr (bis 23. Dezember)

Weihnachtsbäume zum selbst Ziehen gibt es auf dem Erdbeerhof Glantz in Delingsdorf. Dort gibt es Nordmann-Tannen aus eigenem Anbau. Auf dem Gelände beim Tannenwäldchen wurden hunderte Bodenhülsen in der Erde verankert und frisch gesägte Weihnachtsbäume hineingestellt. Besucher können über das Gelände spazieren und ihren Lieblingsbaum einfach herausziehen – ein schönes Erlebnis für die ganze Familie.

Wer noch mehr Weihnachtsflair erleben möchte, kommt an den Adventswochenenden auf seine Kosten. Freitags bis sonntags ab 10 Uhr findet nämlich inmitten des Tannenwäldchens ein Weihnachtsmarkt mit Grill, heißen Getränken, Geschenkideen, Kunsthadwerk, Wildwurst, Wikingerschach und Spielen statt. Außerdem gibt es von Montag bis Freitag ab 14 Uhr und sonnabends und sonntags ab 12 Uhr auf dem Hof eine Punschbar. Beim Tannen-Ziehen und auf dem Markt gilt die 2G-Regel.

Gut Schönau

Wo: Schönauer Weg 22, 21465 Reinbek

Wann: täglich von 10 bis 16 Uhr (bis 23. Dezember)

Selbst zur Säge greifen können Besucher auf dem Gut Schönau in Reinbek. Dort kann der Christbaum direkt auf dem Feld selbst ausgesucht und gefällt werden. Die Nordmann-Tannen kosten bis 2 Meter 30 Euro, bis 3 Meter 37 Euro und über 3 Meter 60 Euro. Eine passende Säge kann direkt vor Ort ausgeliehen werden. Die Mitarbeiter machen den Stamm passend für den Weihnachtsbaumständer zu Hause, damit der Baum nicht mehr zu Hause mühsam zurecht geschnitzt werden muss. Wer nicht selbst sägen möchte, kann auch einen bereits fertig gesägten Baum mit nach Hause nehmen.

Landwirtschaftsbetrieb Kai Dusenschön

Wo: Sachsenwaldstraße 14, Reinbek

Wann: täglich von 10 Uhr bis Sonnenuntergang (bis 24. Dezember, an diesem Tag bis 14 Uhr geöffet)

In weihnachtlicher Atmosphäre können Besucher Nordmanntannen, Blaufichten und Rotfichten selbst schlagen. Sägen können kostenlos ausgeliehen werden. Auf Wunsch werden die Bäume kostenlos mit einem Netz versehen und angespitzt. Alle selbst gesägten Bäume mit einer Größe bis zu 4 Metern gibt es für 25 Euro zu kaufen. In der Weihnachtshütte, in der die 2G-Regel gilt, gibt es Glühwein, Kinderpunsch, Waffeln, Bratwurst und Schaschlik.

Witzhaver Weihnachtsbaumplantage

Wo: Direkt an der A 24 Hamburg-Berlin, Abfahrt Witzhave

Wann: täglich von 10 bis 17 Uhr (bis 24. Dezmeber)

Nordmann- und Blautannen zum selbst Schlage gibt es auch bei Familie Puls in Witzhave. Auf vier Hektar wachsen Nordmanntannen, Blautannen, US-amerikanische Fraser-Tannen und die immer seltener werdende Rotfichte. Alle Baumarten stehen in den Größen von 50 cm bis zu 5 Meter zum selbst Schlagen bereit. Laut Reinhard Puls wurde bei der Aufzucht der Bäume auf unnatürliche Stoffe verzichtet. An den Adventswochenende gibt es Erbsensuppe, Wildbratwust, Gebäck, Punsch und Kaltgetränke.