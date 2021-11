16-jähriges Mädchen vermisst: Polizei bittet um Mithilfe

Ammersbek. Dringender Aufruf der Polizei: Ein 16 Jahre altes Mädchen aus Ammersbek wird seit Freitag vermisst - und auch seine Eltern sind nicht auffindbar. Die Irakerin Sima Sabir A. leidet unter einer lebensbedrohlichen Krankheit und benötigt dringend medizinische Hilfe.

Sie wurde am Mittwoch zuletzt in einem Hamburger Krankenhaus gesehen

Nach Angaben der Polizei ist sie am Freitag nicht zu ihrer Behandlung im Krankenhaus erschienen. Weder die Jugendliche noch ihre Eltern seien auffindbar. „Letztmalig wurde die Jugendliche am Mittwoch, 3. November 2021 in einem Hamburger Krankenhaus gesehen“, so Polizeisprecherin Jacqueline Fischer.

Sima A. ist ungefähr 1,65 Meter groß, hat lange braune Haare und braune Augen. Wer Sima A. oder ihre Eltern gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer: 04102/ 809-0 oder beim Polizeinotruf 110 zu melden.