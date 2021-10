Zeugen gesucht: Katalysatoren von neun Autos gestohlen

Unbekannte haben sich gewaltsam Zutritt auf ein Betriebsgelände an der Weizenkoppel verschafft. Die Polizei ermittelt.

Ahrensburg. Bisher unbekannte Täter haben beim Autohandel MR.Cars an der Weizenkoppel in Ahrensburg an neun Fahrzeugen die Katalysatoren ausgebaut und gestohlen. Nun sucht die Polizei Ahrensburg Zeugen.

Polizei Ahrensburg ermittelt: Unbekannte bauen Katalysatoren aus

Die Diebe schlugen im Tatzeitraum Donnerstagabend, 19 Uhr, bis Freitagmittag, 12 Uhr, zu. Laut Polizei verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zugang zum eingezäunten Betriebsgelände. Sie hatten es auf Fahrzeuge der Marken Audi, BMW und Mercedes abgesehen.

Der Schaden wird auf rund 14.500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen übernommen. Es werden Zeugen gesucht, die am 21. und 22. Oktober verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise an die Polizei Ahrensburg unter 04102/8090.