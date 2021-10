Ahrensburg: Handtaschendieb flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Ahrensburg. Am Mittwoch, 13. Oktober, kam es in der Lidl-Filiale an der Hamburger Straße in Ahrensburg zu einem versuchten Diebstahl. Aufmerksame Zeugen hatten beobachtet, wie ein Mann einer älteren Frau unbemerkt die Geldbörse aus einer Tasche gezogen hatte. Darauf angesprochen gab der Täter das Portemonnaie an die Seniorin zurück und verließ fluchtartig den Supermarkt.

Lidl in Ahrensburg: Handtaschendieb fliegt auf und flüchtet

Der Täter soll zwischen 50 und 60 Jahre alt und grauhaarig gewesen sein. Zum Tatzeitpunkt trug er eine schwarze Jacke. Die Kriminalpolizei Ahrensburg bittet Zeugen, die Hinweise geben können sowie die Seniorin selbst, sich unter Telefon 04102/8090 zu melden.