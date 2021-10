Polizei Ahrensburg: Zeugen gesucht: Diebstahl aus Haus

In der Mittagszeit hat sich ein Unbekannter ins Haus geschlichen. Die Bewohnerin merkte nichts. Was der Mann alles mitgehen ließ.

Ahrensburg. Die Kriminalpolizei Ahrensburg ermittelt in einem Fall von sogenanntem „Einschleichdiebstahl“. Am Montag, 11. Oktober, sind Unbekannte zwischen 12 und 13.15 Uhr durch eine unverschlossene Tür in ein Einfamilienhaus in der Hamburger Straße in Ahrensburg gelangt und haben die Räume nach Wertsachen durchsucht, obwohl sich die Bewohnerin im Gebäude befand. Sie bekam davon jedoch nichts mit. Die Täter entkamen mit Schmuck und einer geringen Summe Bargeld.

Polizei Ahrensburg sucht nach Diebstahl Zeugen

Die Polizei hofft jetzt auf Zeugenhinweise. Wer im Tatzeitraum im Bereich der Hamburger Straße in der Nähe der Theodor-Storm-Straße auffällige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, sollte sich unter der Telefonnummer 04102/809-0 melden.