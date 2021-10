18-Jähriger am Busbahnhof überfallen - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter hatte den jungen Mann nach Geld gefragt. Münzen reichten ihm aber nicht aus, deswegen drohte er Schläge an.

Die Polizei Ahrensburg sucht Zeugen: Ein junger Mann ist am Busbahnhof überfallen worden. Der Täter flüchtete anschließend in das Bahnhofsgebäude.

Ahrensburg. Die Polizei Ahrensburg beschäftigt ein neuer Fall: Am Montag, 11. Oktober, gegen 8.30 Uhr ist ein 18 Jahre alter Mann am Busbahnhof in Ahrensburg Opfer eines Raubüberfalls geworden.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wartete der junge Mann aus dem Kreis Stormarn auf seinen Bus, als sich plötzlich ein Mann näherte und ihn nach Geld fragte. Der 18-Jährige wollte ihm etwas Kleingeld geben, doch das reichte dem Mann nicht aus. Er drohte dem 18-Jährigen Schläge an, sodass dieser schließlich einen Geldschein aus seiner Geldbörse herausgab. Der rund 1,80 Meter große und etwa 30 bis 40 Jahre alte Mann verschwand anschließend in das Bahnhofsgebäude.

Der Täter trug eine dunkle Mütze, eine dunkle Jacke und Jeans sowie schwarze Arbeitsschuhe. Die Polizei Ahrensburg sucht nun Zeugen: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem unbekannten Täter machen? Hinweise an die Kriminalpolizei Ahrensburg unter Telefon 04102/809-0.