Polizei Ahrensburg Einbruch in Reihenendhaus in Ammersbek - Zeugen gesucht

Ammersbek. Einbrecher waren am Freitag, 24. September, in Ammersbek unterwegs: Zwischen 20 und 22 Uhr brachen die bisher unbekannten Täter in ein Reihenendhaus an der Straße Beekloh ein. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten die Täter die Hauseingangstür gewaltsam zu öffnen. Als ihnen das nicht gelang, gingen sie auf die Rückseite des Hauses und brachen die Terrassentür auf. Mehrere Räume wurden durchsucht. Zum Stehlgut und zur Höhe des Schadens können noch keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat im Tatzeitraum im Bereich der Straße Beekloh in Ammersbek verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Ahrensburg unter Telefon 04102/8090.

