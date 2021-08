Bisher unbekannte Täter haben ein Auto von einem Hinterhof in Ahrensburg gestohlen. Zuvor entwendeten sie den Autoschlüssel (Symbolfoto).

Kriminalität Auto vom Hinterhof in Ahrensburg gestohlen

Ahrensburg. Die Kriminalpolizei in Ahrensburg beschäftigt ein neuer Fall: Am Montag, 9. August, ist ein an der Manhagener Allee abgestelltes Auto gestohlen worden. Nun werden Zeugen gesucht.

Bisher ist bekannt, dass der schwarze VW Polo mit Hamburger Kennzeichen zwischen 10 und 14.20 Uhr vom Hinterhof eines Lebensmittelgeschäfts entwendet wurde. Zuvor wurde der dazugehörige Autoschlüssel aus dem Laden gestohlen. Die Schadenshöhe wird auf rund 1000 Euro geschätzt.

Die Polizei fragt, wer in der Tatzeit im Bereich Manhagener Allee, Heinz-Beusen-Stieg und Neue Straße verdächtige Personen beobachtet hat. Hinweise an die Polizei in Ahrensburg unter Telefon 04102/80 90.