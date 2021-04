Unbekannter schlägt Jugendliche auf offener Straße

16-Jährige hatten Geschirr auf einen Gehweg geschmissen, was in einer "Zu Verschenken"-Box lag. Das gefiel einem Mann so gar nicht.

Großhansdorf. Damit hatten drei Jugendliche aus Ahrensburg wohl nicht gerechnet: Als sie am vergangenen Freitag, 26. März, gegen 21.15 Uhr in Großhansdorf unterwegs waren, entdeckten sie vor einem Wohnhaus an der Sieker Landstraße einen Karton mit der Aufschrift "zu verschenken". Sie nahmen Geschirr heraus und warfen es auf den Boden. Dies blieb nicht unbemerkt, plötzlich schrie sie ein Mann auf offener Straße an.

Aus Angst liefen die Jugendlichen die Straße in Richtung Ahrensburg hoch. Auf einmal hielt ein graues Auto neben ihnen. Ein etwa 1,80 Meter großer Mann stieg aus und packte einen der Jugendlichen am Arm. Dieser konnte sich befreien, verletzte sich dabei aber leicht. Daraufhin schlug der Mann dem anderen 16-Jährigen mit der Hand ins Gesicht. Die Jugendlichen flüchteten und holten per Telefon Hilfe.

Jugendliche werfen erst angeschrien und dann geschlagen

"Im Beisein der Polizei räumten die Jugendlichen die Scherben auf dem Gehweg weg", sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg. Ob es sich bei dem Mann, der die 16-Jährigen anschrie, und dem Autofahrer um ein und diesselbe Person handelt, ist nicht bekannt. "Vermutlich standen die Kinder unter Schock und konnten deswegen keine genauere Täterbeschreibung abgeben."

Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Körperverletzung beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei Großhansdorf unter Telefon 04102/45650 entgegen.