Kriminalität Zeugen gesucht: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Ahrensburg. Die Kriminalpolizei Ahrensburg beschäftigt ein neuer Fall: Am Donnerstag, 18. März, hat es zwischen 7.30 und 17.30 Uhr einen versuchten Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Woldenhornstieg gegeben.

Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten die Täter die Wohnungstür gewaltsam zu öffnen. Das gelang allerdings nicht. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise an die Polizei unter 04102/8090.