Frau überfällt Kiosk am U-Bahnhof Schmalenbeck

Die Täterin lief vom Kiosk am Ahrensfelder Weg in Richtung U-Bahnhof Schmalenbeck davon.

Großhansdorf. Eine Frau hat am Donnerstag, 14. Januar, den Kiosk am Ahrensfelder Weg in Großhansdorf überfallen. Sie betrat den Laden, in dem auch ein Paketshop ist, gegen 11.10 Uhr. Laut Polizei verlangte sie "die Herausgabe von kiosktypischen Verkaufswaren". Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, habe sie mit einem Gegenstand auf den 61 Jahre alten Betreiber eingeschlagen. Der Mann kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Die Frau lief in Richtung U-Bahnhof Schmalenbeck davon. Die alarmierte Polizei sperrte den Tatort zur Spurensuche ab und leitete eine Sofortfahndung ein. Die blieb allerdings erfolglos, auch der Einsatz eines Spürhundes half nicht weiter.

Täterin trug dunkle Jogginghose und schwarze Jacke

Die Kriminalpolizei in Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft, dass Zeugenhinweise zur Täterin führen. Die korpulente Frau wird als 30 bis 35 Jahre alt und etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß beschrieben. Sie hat dunkelblonde, schulterlange Haare. Beim Überfall trug sie eine dunkle Jogginghose, eine schwarze Jacke sowie schwarze Turnschuhe mit einem weißen Rand.

Wer etwas beobachtet hat, kann sich bei der Kripo unter Telefon 04102/809-0 melden.