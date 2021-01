Rathaus Großhansdorf: Bei uns gibt's keine Impftermine

Großhansdorf. Täglich rufen verärgerte Einwohner im Großhansdorfer Rathaus an, um einen Termin für die Corona-Impfung in der Gemeinde zu bekommen. Die meist älteren Menschen haben zuvor manchmal stundenlang vergeblich versucht, über die bundesweite Rufnummer 116 117, die landesweite Hotline 0800/455 66 50 oder die Internetseite www.impfen-sh.de durchzukommen. Am Ende sind der Bürgermeister und sein Team die letzte Hoffnung, doch noch Erfolg zu haben.

„Ich habe großes Verständnis für den Missmut, aber laden Sie Ihren Ärger bitte nicht bei den Kolleginnen und Kollegen im Rathaus ab“, sagt Verwaltungschef Janhinnerk Voß. Sie können überhaupt nichts machen, weil das in der LungenClinic eingerichtete Impfzentrum nicht zum Aufgabenbereich der Gemeinde Großhansdorf gehört. Das werde den Anrufern immer wieder geduldig erklärt.

Gesamte Organisation liegt beim Gesundheitsministerium in Kiel

Die gesamte Organisation der Corona-Schutzimpfungen erfolgt direkt über das Landegesundheitsministerium in Kiel. Freie Termine werden immer dienstags ab 8 Uhr vergeben, und zwar ausschließlich über die beiden Servicenummern und die extra eingerichtete Homepage. In den ersten drei Wochen waren sie innerhalb weniger Minuten ausgebucht.

In Stormarn ist aktuell einzig das Impfzentrum in der Oldesloer Jugendherberge im Einsatz. Wann die beiden anderen Einrichtungen in Großhansdorf und im Reinbeker Jürgen-Rickertsen-Haus folgen, hängt vom Nachschub an Impfdosen ab. Laut Ministerium zählen 325.000 Schleswig-Holsteiner zur Gruppe mit der ersten Impfpriorität. Darunter sind auch alle über 80-Jährigen. Bisher gab's landesweit aber nur 7700 Termine pro Woche.

Oldesloer Rathaus hat das gleiche Problem

Im Oldesloer Rathaus haben sich ebenfalls bereits etliche Menschen über die Vergabepraxis beschwert. Auch dort konnte Bürgermeister Jörg Lembke nur erläutern, dass weder die Stadt noch die Kreisverwaltung zuständig seien.

Großhansdorfs Bürgermeister Voß betont, dass das Rathaus bekannt dafür sei, jegliche Anfragen zu beantworten oder an die zuständigen Fachdienste zu verweisen. In Bezug auf die Corona-Impfung könnten die Rathausmitarbeiter leider nicht helfen. Auch wenn diese Auskunft nicht für alle zufriedenstellend ist, wie der Schlusssatz einer Bürgerin zum Ende eines Telefonats zeigt: "Und wenn Sie mir jetzt keinen Impftermin geben, dann sterbe ich eben ..."