149 Bewohner in Stormarner Pflegeheimen mit Corona infiziert

In elf Einrichtungen gibt es laut Kreisverwaltung zurzeit Covid-19-Fälle. Zudem sind in Stormarn erneut vier Infizierte gestorben.

In elf Alten- und Pflegeheimen in Stormarn sind Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden (Symbolbild).

Ahrensburg. Das Gesundheitsamt hat innerhalb von 24 Stunden 45 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Stormarn registriert. Nach Angaben der Kreisverwaltung in Bad Oldesloe sind aktuell 474 Stormarner erkrankt. "Ein Teil der Infektionen betrifft die Alten- und Pflegeheime", sagt Kreissprecher Michael Drenckhahn. In elf Einrichtungen in Stormarn seien Bewohner positiv auf das Virus getestet worden.

Knapp ein Drittel der Infektionen in Altenheimen

31,5 Prozent der kreisweiten Infektionen entfielen aktuell auf Alten- und Pflegeheime, insgesamt 149 Bewohner seien erkrankt. "Die übrigen 68,5 Prozent der Infektionen entfallen auf ein diffuses Ausbruchsgeschehen im gesamten Kreisgebiet, das sich weder regional noch auf bestimmte Personengruppen eingrenzen lässt", sagt Drenckhahn.

Ein Mann und drei Frauen gestorben

Zudem registrierte die Kreisverwaltung erneut vier Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Ein über 80 Jahre alter Mann, eine über 60 Jahre alte Frau und zwei Frauen aus der Altersgruppe der über 90-Jährigen seien gestorben, die mit dem Virus infiziert waren. Die Zahl der Todesfälle stieg damit auf 103.

Inzidenzwert sinkt unter 100er-Marke

Unterdessen ist der Inzidenzwert in Stormarn unter die 100er-Marke gesunken. Er liegt laut Kreisverwaltung aktuell bei 89,3 Infektionen pro 100.000 Einwohner. In den vergangenen sieben Tagen gab es demnach 218 klinisch bestätigte Covid-19-Fälle. Die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie stieg auf 3693. Der Großteil (3116 Personen) gilt wieder als genesen.