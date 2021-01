Autobahn 21 bei Bad Oldesloe nach Unfall gesperrt

Bad Oldesloe. Die Autobahn 21 ist zwischen den Anschlussstellen Leezen und Bad Oldesloe-Nord in Fahrtrichtung Süden seit den frühen Morgenstunden gesperrt. Der Grund ist ein Unfall mit einem Lastwagen. Laut Polizei kam das Fahrzeug am Mittwoch, 13. Januar, gegen 4.20 Uhr aus noch ungeklärter Ursache von der schneeglatten Fahrbahn ab und geriet auf den Grünstreifen.

Baum ist zwischen Zugmaschine und Auflieger eingeklemmt

Im Verbindungsbereich zwischen der Zugmaschine und dem Auflieger prallte der Lastwagen gegen einen Baum. Der leere Auflieger drehte sich dadurch quer zur Fahrbahn und blockiert seitdem beide Fahrstreifen.

"Der angeforderte Spezialkran ist mittlerweile vor Ort und hat mit der Bergung des Fahrzeuges begonnen", sagt Polizeisprecherin Sandra Kilian. Den Einsatzkräften bereite aber der Baum Schwierigkeiten, der zwischen der Zugmaschine und dem Auflieger eingekeilt sei.

Verkehr wird in Leezen abgeleitet

Die Autobahnmeisterei Bad Oldesloe sei dazu aufgefordert worden, die Sperrung der A 21 aufrechtzuerhalten. Der Verkehr wird derzeit an der Anschlussstelle Leezen von der Autobahn abgeleitet. Der Fahrer des Lastwagens wurde laut Polizei leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Polizei registriert 13 glättebedingte Unfälle

Insgesamt registrierte die Polizeidirektion Ratzeburg in ihrem Zuständigkeitsbereich, der die Kreise Stormarn und Herzogtum Lauenburg umfasst, zwischen 18 Uhr am Dienstagabend und 7 Uhr am Mittwochmorgen 13 glättebedingte Unfälle. Grund sei in den meisten Fällen eine nicht an die Witterung angepasste Geschwindigkeit gewesen.

"Zum Glück blieb es überwiegend bei Blechschäden", sagt Polizeisprecherin Sandra Kilian. "Drei Personen wurden verletzt." Zur Schwere der Verletzungen und der Höhe der Sachschäden könnten derzeit noch keine Angaben gemacht werden.