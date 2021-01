Stormarn: Polizei warnt vor Taschendieben in Supermärkten

Kriminelle bestehlen 82-Jährige in einem Discounter an der Großen Straße in Ahrensburg. Was die Polizei rät, um sich zu schützen.

Ahrensburg. Eine 82 Jahre alte Frau ist in Ahrensburg Opfer eines Taschendiebes geworden. Die Seniorin war nach Angaben der Polizei am Sonnabend, 9. Januar, gegen 15 Uhr zum Einkaufen in einem Discounter an der Großen Straße. Während des Einkaufs entwendete ein Krimineller das Portemonnaie aus der Handtasche der Frau. Das Opfer bemerkte das Fehlen etwas später.

Die Kripo in Ahrensburg sucht Zeugen der Tat

Hinweise zum Täter liegen nach Angaben der Ermittler nicht vor. Die Kriminalpolizei in Ahrensburg bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 04102/809-0 zu melden.

"Neben dem finanziellen Schaden ist auch der Aufwand für die Neubeschaffung von Papieren und Zahlungskarten nicht unerheblich", sagt Polizeisprecherin Sandra Kilian. Taschendiebstähle in Supermärkten seien an andauerndes Problem.

Polizei: So lassen sich Taschendiebe erkennen

Die Polizei rät daher zu erhöhter Wachsamkeit. "Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen", sagt Polizeisprecherin Sandra Kilian. "Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute."

Stormarner sollten Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer möglichst dicht am Körper tragen, am besten in verschiedenen verschlossenen Innentaschen ihrer Kleidung, rät die Polizei. Hand- und Umhängetaschen sollten verschlossen vor dem Körper getragen oder unter den Arm geklemmt werden.

Handtaschen nicht unbeaufsichtigt lassen

"Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse", empfiehlt Kilian. Und weiter: "Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah." Handtaschen sollten in Restaurants und Geschäften nicht an Stuhllehnen oder Einkaufswagen gehängt und auch nicht unbeaufsichtigt abgestellt werden.