Impftermine: Landrat bittet Stormarner um Geduld

An den ersten vier Tagen wurden in Bad Oldesloe 480 Menschen gegen das Coronavirus geimpft. Dienstag werden neue Termine vergeben.

Im Impfzentrum in Bad Oldesloe werden seit Montag, 4. Januar, Stormarner gegen das Coronavirus geimpft. Die Jugendherberge wurde dafür umgebaut.

Bad Oldesloe. Der Kreis Stormarn zieht nach dem Start des ersten Impfzentrums in Bad Oldesloe ein positives Zwischenfazit. Die Einrichtung habe an den ersten vier Tagen ihre Bewährungsprobe im Echtbetrieb ohne wesentliche Probleme bestanden, sagt Kreissprecher Michael Drenckhahn. Die Zusammenarbeit der Mitarbeiter funktioniere reibungslos. Im Impfzentrum sind Fachkräfte der Johanniter, der Bundeswehr, der Kreisverwaltung, des Ordnungsdienstes sowie Ärzte tätig.

Die meisten Geimpften sind über 80 Jahre alt

An den ersten vier Tagen wurden laut Drenckhahn alle 480 zur Verfügung stehenden Impfdosen verabreicht. 80 Prozent der Geimpften stammten aus der Altersgruppe der über 80-Jährigen, die restlichen 20 Prozent machten Impfberechtigte aus medizinischen Einrichtungen aus, etwa Mitarbeiter von Pflegeheimen und aus dem Rettungsdienst. Medizinische Notfälle habe es beim Impfen bisher nicht gegeben.

Wartezeiten sollen verringert werden

An einem Tag sei es jedoch zu längeren Wartezeiten am Impfzentrum gekommen. "Die Mitarbeiter arbeiten daran, die Ursachen zu beseitigen", sagt Drenckhahn. Die Abläufe würden zunehmend routinierter.

Für die nächste Woche sind alle Impftermine ausgebucht. Für die Woche ab Montag, 18. Januar, werden die Termine laut Sozialministerium ab Dienstag, 12. Januar, um 8 Uhr vergeben. Anmeldungen sind unter der Rufnummer 0800/4556550 oder im Internet unter www.impfen-sh.de möglich. "Es wird erneut mit einem sehr großen Andrang auf die verfügbaren Termine gerechnet", sagt Kreissprecher Michael Drenckhahn.

Kreis: Zahl der Impfungen wird bald steigen

"Ich freue mich über die sehr große Impfbereitschaft der Stormarner", sagt Landrat Henning Görtz. "Ich bitte all diejenigen, die noch keinen der raren Impftermine erhalten haben, um Geduld und Ausdauer. Jeder, der geimpft werden möchte, wird die Möglichkeit erhalten, in den Impfzentren einen Termin zu erhalten. Wegen der begrenzten Impfstoffversorgung wird dies je nach Prioritätsgruppe aber noch Zeit in Anspruch nehmen."

Nach Angaben der Kreisverwaltung ist jedoch absehbar, dass die Zahl der Impfungen pro Tag in Kürze steigen wird. "Unsere Impfzentren sind jederzeit in der Lage, ihre Impfkapazitäten zu erhöhen", sagt Görtz. "Wir sind bereit.“

925 Menschen in Alten- und Pflegeheimen geimpft

Auch die Impfungen durch mobile Teams in Alten- und Pflegeheimen kommen nach Angaben des Kreises gut voran. Bis einschließlich 5. Januar sind laut Drenckhahn in zehn stationären Einrichtungen 925 Menschen geimpft worden.

Inzidenzwert steigt auf 123,3

Unterdessen ist der Inzidenzwert in Stormarn erneut gestiegen. In den vergangenen sieben Tagen hat das Gesundheitsamt des Kreises 301 Neuinfektionen registriert. Das entspricht einem Inzidenzwert von 123,3 Infektionen pro 100.000 Einwohner. Von Freitag auf Sonnabend kamen 37 neue Fälle hinzu. Die Gesamtzahl erhöhte sich auf 3587. Davon sind nach Angaben der Kreisverwaltung 653 Menschen akut erkrankt.