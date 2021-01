Ahrensburgs Seniorenbeirat sucht dringend Mitglieder

Ahrensburg. Dem Ahrensburger Seniorenbeirat gehen die Mitglieder aus. Bis Montag, 22. Februar, soll das 15-köpfige Gremium per Briefwahl neu bestimmt werden. Doch wenige Tage vor dem Bewerbungsschluss gibt es nur eine Handvoll Interessenten. "Wir suchen dringend Ahrensburger über 60 Jahre, die gern die nächsten vier Jahre ehrenamtlich tätig sein und als Seniorenbeiräte etwas in unserer Stadt bewegen wollen", sagt Andre Grigjanis, Mitglied der aktuellen Vertretung.

Grigjanis kandidiert im Unterschied zu den meisten anderen noch einmal. "Wir haben viele Abgänge aus Alters- und Gesundheitsgründen", sagt er. Die Lücken konnten auch wegen der Corona-Pandemie bisher nicht geschlossen werden. "Wir hatten etliche Info-Stände und weitere Veranstaltungen in der Innenstadt geplant, die allesamt ausfallen mussten", so Grigjanis. Entsprechend schwierig war es in den vergangenen Monaten, die älteren Menschen überhaupt zu erreichen.

Jeder Bürger ab 60 kann mitmachen

Wer mitarbeiten möchte, muss mindestens 60 Jahre alt sein und seit sechs Monaten in Ahrensburg wohnen. Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung, bürgerliche Mitglieder der Ausschüsse, Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Vorstandsmitglieder der Wohlfahrtsverbände auf Orts-, Kreis- und Landesebene sowie Vorstandsmitglieder der Parteien und Wählergemeinschaften auf Orts-, Kreis- und Landesebene dürfen nicht antreten.

"Aufgabe des Seniorenbeirates ist es, als Lobby für die ältere Generation darauf hinzuwirken, dass die Politik und die Selbstverwaltung die Rahmenbedingungen für ein selbstbestimmtes Leben im Alter schaffen", sagt der derzeitige Vorsitzende Christof Schneider. Dabei geht es unter anderem um Stadtentwicklung, gesellschaftliches Leben und den Abbau von Barrieren.

Bewerbungsformular gibt es im Rathaus und im Internet

Kandidatenvorschläge müssen bis Montag, 11. Januar, im Rathaus (Manfred-Samusch-Straße 5, 22926 Ahrensburg) eingegangen sein. Sollten sich nicht mehr als 15 Frauen und Männer bewerben, fällt die Briefwahl aus und alle Vorschläge sind automatisch gewählt.

Das erforderliche Bewerbungsformular gibt es im Rathaus und online unter www.ahrensburg.de/Bürger-Stadt/Senioren/. Wer noch Fragen hat, kann eine E-Mail an seniorenbeirat@ahrensburg.de und anna.plogt@ahrensburg.de schreiben oder die Telefonnummer 04102/77-184 anrufen.